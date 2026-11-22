नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिर्री में शनिवार रात मंडई के दौरान चाऊमीन खाने से 118 बच्चे फूड पाइजनिंग के कारण बीमार हो गए। बच्चों को पेट दर्द की शिकायत होने पर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। बेहतर उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 45 बच्चों को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया है।

इसके अलावा 12 वयस्कों को भी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने रविवार सुबह जिला चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती बच्चों एवं अन्य मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने बच्चों से चर्चा कर उनकी तबीयत के संबंध में जानकारी ली तथा चिकित्सकों को सभी मरीजों का समुचित एवं बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।