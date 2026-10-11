बालाघाट में घर में अकेली पाकर मानसिक दिव्यांग को बनाया था शिकार, कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 15 साल की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: जिले में एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी अम्बर लाल पिता हगरू लाल जामुरे, 38 वर्ष, निवासी ग्राम घोटी, थाना लांजी को दोषी करार देते हुए यह सजा दी।

घर में अकेली पाकर किया दुष्कर्म अभियोजन के अनुसार पीड़िता 22 वर्षीय युवती मानसिक रूप से दिव्यांग है और ठीक से बोल नहीं पाती। 23 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब 4 बजे वह अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।