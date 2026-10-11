जबलपुर में महिला पटवारी का SDM पर गंभीर आरोप; 'बंधक बनाकर छीना मोबाइल, व्हॉट्सएप खंगाल कर दी नौकरी खाने की धमकी'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: कुंडम तहसील में पटवारियों की हड़ताल के बीच एक महिला पटवारी ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पटवारी इशिका सोलंकी ने शनिवार को पटवारी संघ के साथ कुंडम थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उन्होंने शिकायत में बताया कि स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री का काम कराने के लिए उन्हें और उनके तीन साथी पटवारियों को दबाव बनाकर तहसील कार्यालय ले जाया गया।

यहां एसडीएम प्रगति गनवीर ने मोबाइल फोन लेकर उनकी निजी जानकारी देखी गई और नौकरी खत्म करने की धमकी दी गई। शिकायत में महिला पटवारी ने इस घटना को बंधक बनाने, मानसिक प्रताड़ना देने और निजता का हनन करने वाला बताया है। इधर शनिवार सुबह एसडीएम को कुंडम से हटाकर कलेक्ट्रेट में अटैच कर दिया। पटवारी संघ इस कार्रवाई को शुक्रवार की घटना से जोड़ रहे हैं तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं।