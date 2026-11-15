बालाघाट में शिकारियों ने करंट लगाकर नर तेंदुए का किया शिकार, 7 आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट जिले में वन्यजीव शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट के उकवा परिक्षेत्र में करंट लगाकर पांच वर्षीय नर तेंदुए का शिकार कर दिया गया। इस परियोजना परिक्षेत्र में 21 दिन के भीतर दूसरे तेंदुए के शिकार की घटना ने वन विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

नाले किनारे मिला तेंदुए का शव घटना परियोजना परिक्षेत्र उकवा अंतर्गत बीट दक्षिण बरिया के वनग्राम नाटा की सीमा से लगे राजस्व क्षेत्र में नाटा नाले के किनारे की है। शुक्रवार शाम एक युवक खेत की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर नाले किनारे पड़े तेंदुए के शव पर पड़ी। उसने तत्काल अपने पिता को बताया, जिन्होंने वन विकास निगम के अमले को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि शव 4-5 दिन पुराना है।