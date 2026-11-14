अब भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में भी लगेगा वेदर रडार, रिसर्च में छात्रों को भी मिलेगा लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश में मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए इंदौर के साथ ग्वालियर व जबलपुर में रेडार सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इंदौर में आईआईटी इंदौर में वेदर डॉप्लर रेडार लगाने की योजना है। इस संबंध में भोपाल स्थित मौसम केंद्र के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत अंजन मंगलवार को आईआईटी इंदौर में आएंगे। वे आईआईटी परिसर में जमीन चिह्नांकन के लिए आ रहे हैं। जमीन तय होने के बाद मौसम विभाग व आईआईटी इंदौर के बीच एमओयू होगा।

बहुमंजिला इमारतों से दूरी के कारण IIT परिसर का चयन गौरतलब है कि रेडार करीब 20 मीटर ऊंचाई का होता है। ऐसे में इसके बनने पर इसके आसपास किसी भी बहुमंजिला इमारत का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस वजह से इंदौर में एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के बजाय शहर से बाहर आईआईटी इंदौर के परिसर में इसे लगाने का निर्णय लिया गया। आईआईटी में रेडार सिस्टम स्थापित होने से यहां के छात्र भी इसके माध्यम से रिसर्च कर सकेंगे।