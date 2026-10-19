बालाघाट में कपड़े सीने की सुई से टांके लगाए, अस्पताल कर्मी बोला- जिससे शिकायत करनी है कर दो; विधायक ने फटकारा

नईदुनिया न्यूज, कटंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में सर्जिकल स्यूचर नीडल के अभाव में सड़क हादसे में घायल मरीज के घाव पर पुरानी सुई से टांके लगाने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने स्वजनों से कहा कि जहां शिकायत करनी है, कर दें।
सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी करीब साढ़े आठ बजे अस्पताल पहुंचे और स्टोर कीपर को फटकार लगाई।
सिंगोड़ी के पास हुए सड़क हादसे में राजू खरे निवासी उमरी और गुरदयाल पटले निवासी बोपली गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को शासकीय अस्पताल कटंगी लाया गया।
राजू खरे के गहरे घाव से लगातार खून बह रहा था और टांके लगाना जरूरी था, लेकिन ट्रे में स्टिचिंग नीडल नहीं थी। कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने या दूसरी व्यवस्था करने के बजाय मोटी, बिना कर्व वाली कपड़े सीने की सुई से टांके लगाने शुरू कर दिए। स्वजनों ने बताया कि पुरानी सुई होने से घाव में अटक रही थी और मरीज दर्द से तड़प रहा था।
विधायक ने पूछा कि कमी की जानकारी बीएमओ को क्यों नहीं दी गई और लिखित सूचना क्यों नहीं भेजी गई। इस पर स्टोर कीपर जवाब नहीं दे सका।
विधायक ने अपनी जेब से 500 रुपये देकर तत्काल सर्जिकल स्टिचिंग नीडल की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि मामले में सीएमएचओ और बीएमओ से चर्चा कर स्टोर कीपर तथा ड्यूटी स्टाफ को नोटिस जारी करवाएंगे।
मैं उस समय उपलब्ध नहीं था। टांके लगाने की सुई है इसकी धार पुरानी है, इस कारण मरीजों के स्वजनों को लगा कि टांके लगाने की सुई नहीं है ये कपड़े वाली सुई है।
डाॅ. विनोद भलावी, बीएमओ, कटंगी।
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