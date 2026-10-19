बालाघाट में कपड़े सीने की सुई से टांके लगाए, अस्पताल कर्मी बोला- जिससे शिकायत करनी है कर दो; विधायक ने फटकारा

नईदुनिया न्यूज, कटंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में सर्जिकल स्यूचर नीडल के अभाव में सड़क हादसे में घायल मरीज के घाव पर पुरानी सुई से टांके लगाने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने स्वजनों से कहा कि जहां शिकायत करनी है, कर दें।

दोनों को शासकीय अस्पताल कटंगी लाया गया

सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी करीब साढ़े आठ बजे अस्पताल पहुंचे और स्टोर कीपर को फटकार लगाई।

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे

सिंगोड़ी के पास हुए सड़क हादसे में राजू खरे निवासी उमरी और गुरदयाल पटले निवासी बोपली गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को शासकीय अस्पताल कटंगी लाया गया।

गहरे घाव से लगातार खून बह रहा था

राजू खरे के गहरे घाव से लगातार खून बह रहा था और टांके लगाना जरूरी था, लेकिन ट्रे में स्टिचिंग नीडल नहीं थी। कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने या दूसरी व्यवस्था करने के बजाय मोटी, बिना कर्व वाली कपड़े सीने की सुई से टांके लगाने शुरू कर दिए। स्वजनों ने बताया कि पुरानी सुई होने से घाव में अटक रही थी और मरीज दर्द से तड़प रहा था।