बालाघाट के जंगल में बांस काटने गए ग्रामीण का बाघ ने किया शिकार... आधा शव खाकर छोड़ा जंगल में

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/वारासिवनी। दक्षिण वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कटंगी और वारासिवनी की सीमा से लगे नगझर सिरपुर के जंगल में गुरुवार को बांस काटने गए सात लोगों में से एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर शिकार कर लिया, जबकि साथ में गए अन्य लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग आए। गांव में आकर ग्रामीणों और स्वजनों को घटना की जानकारी दी गई।

जानकारी के अनुसार, ग्राम सिरपुर निवासी मंगरूलाल सर्राटी 65 वर्ष गुरुवार को अपने गांव के अन्य सात लोगों के साथ में घरेलू उपयोग के लिए बांस कटाने गांव के जंगल में गया था। इस दौरान सभी लोग बांस अलग-अलग काट रहे थे कि बाघ ने मंगरूलाल पर हमला कर दिया।

बता दें कि दक्षिण वन मंडल में आठ माह के भीतर बाघ ने चार लोगों का शिकार किया है और दो लोगों को घायल कर चुका है।

बताया जा रहा है कि गांव में बाघ के हमले की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों ने मंगरूलाल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई।

देर शाम हो जाने की वजह से टीम ने खोजबीन नहीं कर पाई। शुक्रवार को घटना स्थल पर कटंगी और वारासिवनी परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची। जिसमें मृतक के शरीर का कमर वाला हिस्सा को बाघ ने आधा खा लिया था। एक पैर का हिस्सा भी शव से कुछ दूर पड़ा मिला। वन अमले ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम भेजा गया है। जहां पर शव मिला है वह चिरचिरा के कलेरी नाला, नगझर व सिरपुर तीनों बीट समीप में ही है।

बाबूलाल चढ़ार (वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी) का कहना है कि बाघ ने सिरपुर निवासी एक व्यक्ति पर हमला कर शिकार कर लिया है। नगझर, चिरचिरा व सिरपुर तीनों बीट घटना स्थल के समीप करेली नाले से लगी है। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है।