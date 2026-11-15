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बालाघाट में ट्रेन से कटकर शावक की मौत, शव के पास दहाड़ती बाघिन से सहमे ग्रामीण

बालाघाट के कटंगी-तुमसर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से तीन वर्षीय बाघ शावक की मौत हो गई। शावक की मौत के बाद बाघिन की दहाड़ से ग्रामीण दहशत में हैं।

By Guneshwar SahareEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 11:05:02 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 11:05:02 AM (IST)
बालाघाट में ट्रेन से कटकर शावक की मौत, शव के पास दहाड़ती बाघिन से सहमे ग्रामीण
बालाघाट में ट्रेन से कटकर शावक की मौत। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. बालाघाट में रेलवे ट्रैक पर बाघ शावक की मौत।
  2. मालगाड़ी की चपेट में आया तीन वर्षीय शावक।
  3. शावक की मौत के बाद बाघिन की दहशत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट के परियोजना परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत कटंगी-तुमसर नागपुर रेलवे ट्रैक पर पौनिया गांव के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से तीन वर्षीय बाघ शावक की मौत हो गई। घटना शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

शावक की मौत के बाद दहाड़ती रही बाघिन

शावक की मौत के बाद उसकी मां बाघिन लगातार दहाड़ मारती रही। बाघिन की दहाड़ इतनी तेज थी कि पौनिया गांव के ग्रामीण दहशत में आ गए। रविवार सुबह जब ग्रामीण दहाड़ की दिशा में रेलवे ट्रैक की ओर गए तो उन्होंने शावक का क्षत-विक्षत शव ट्रैक पर पड़ा देखा। बाघिन आसपास ही मौजूद होने के कारण कोई भी ग्रामीण शव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका और तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई।


इलाके में बढ़ाई गई निगरानी, ग्रामीणों को दी गई हिदायत

  • सूचना मिलते ही वन विकास निगम का अमला मौके पर पहुंचा और क्षेत्र को सुरक्षित किया। डाग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग की गई। बाघिन की मौजूदगी के चलते इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी गई है।

  • बता दें कि कटंगी के जंगल महाराष्ट्र की सीमा और पेंच टाइगर रिजर्व से लगे हुए हैं। इस पूरे क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ सहित बड़ी संख्या में वन्यजीव विचरण करते हैं। बाघों का मूवमेंट अक्सर रेलवे ट्रैक और आबादी वाले क्षेत्र तक देखा जाता रहा है। पूर्व में भी कई बार वन्यजीव ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं।

इनका कहना

कटंगी से तुमसर नागपुर रेलवे ट्रैक पर ग्राम पौनिया में बाघ शावक की मौत हुई है। डाग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग की जा रही हैं। मौके पर लगे ट्रैप कैमरे की मदद से बाघिन का मूवमेंट जानने का प्रयास किया जा रहा है।

सुंदर निवेदन एम, संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट।

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