बालाघाट, जहां हुई 32 बच्चों की मौत; अब वहां स्वास्थ्य सेवाओं को ‘संजीवनी’ देंगे 60 एमओ

योगेश कुमार गौतम, नईदुनिया, बालाघाट। दशकों तक माओवादी हिंसा से प्रभावित रहे बैहर, बिरसा और परसवाड़ा में लंबे समय से डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, लेकिन ये कमी अब दूर होने वाली है।

32 बैगा बच्चों की मौत के बाद सरकार जागी

इन तीनों विकासखंडों में मलेरिया, खसरा, कुपोषण सहित अन्य बीमारियों से हुईं 32 बैगा बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जिले में 67 अनुबंधित मेडिकल आफिसरों की नियुक्ति की है।

स्वास्थ्य सेवाओं को भी ताकत मिलेगी

इससे न सिर्फ डाॅक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी ताकत मिलेगी। 67 में से 60 अनुबंधित मेडिकल अफसरों ने सीएमएचओ कार्यालय में ज्वानिंग दे दी है। ज्वाइनिंग नहीं देने वाले सात मेडिकल अफसरों को नोटिस थमाया गया है। उन पर अनुबंध के तहत राशि की वसूली सहित अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 60 नवपदस्थ मेडिकल अफसर एक साल तक अलग-अलग विकासखंड में सेवाएं देंगे।