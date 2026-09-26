बालाघाट जिले में बारिश से समरिया से बिलाईखार नाला उफान पर, चार पंचायतों से संपर्क टूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/गढ़ी। बालाघाट जिले में गुरुवार-शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। बैहर विधानसभा के समरिया से गढ़ी मार्ग पर बिलाईखार के निकट समरिया नाला शुक्रवार की शाम से उफान पर है, जिससे चार पंचायतों का आवागमन बाधित हो गया है। गढ़ी पंचायत में बारिश के कारण तीन कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। इसके अलावा वैनगंगा नदी पर स्थित भीमगढ़ जलाशय के दो गेट खोले जाने से वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है।

गुरुवार से गढ़ी क्षेत्र में निरंतर बारिश हो रही है, जिसके चलते हालौन नदी और अन्य नालों का जल स्तर भी बढ़ गया है। समरिया से बिलाईखार के बीच समरिया नाले के उफान के कारण जैतपुरी, मोहरई, समरिया, धीरी, और बिलाईखार से गढ़ी व बैहर स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और अन्य लोगों का आना-जाना बंद हो गया है।