MP में गुना के बाद बालाघाट में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, युवक को पाइट से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। ग्रामीण थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे द्वारा एक युवक की प्लास्टिक के पाइप से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना 25 अक्टूबर की है। मारपीट से जुड़ा वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में भाजपा नेता सतीश गांव के ही अंकित दमाहे की बेरहमी से पिटाई करता और थप्पड़ मारता दिख रहा है। घटना के वक्त अंकित कुर्सी में बैठा है और भाजपा नेता उसकी पिटाई कर रहा है।

भाजपा नेता के गुंडागर्दी का यह एक दिन में ही प्रदेश के भीतर दूसरा मामला है। इससे पहले गुना में रविवार को छह बीघा जमीन के विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान रामस्वरूप नागर से मारपीट के बाद जीप चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी।