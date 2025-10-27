मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में गुना के बाद बालाघाट में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, युवक को पाइट से पीटा

    ग्रामीण थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे द्वारा एक युवक की प्लास्टिक के पाइप से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना 25 अक्टूबर की है। मारपीट से जुड़ा वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 11:21:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 12:07:11 AM (IST)
    MP में गुना के बाद बालाघाट में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, युवक को पाइट से पीटा
    भाजपा मंडल अध्यक्ष ने युवक को पीटा

    HighLights

    1. ग्रामीण थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे ने एक युवक को पाइस से पीटा
    2. मारपीट से जुड़ा वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ
    3. वीडियो में वह युवक की बेरहमी से पिटाई करता और थप्पड़ मारता दिख रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। ग्रामीण थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे द्वारा एक युवक की प्लास्टिक के पाइप से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना 25 अक्टूबर की है। मारपीट से जुड़ा वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में भाजपा नेता सतीश गांव के ही अंकित दमाहे की बेरहमी से पिटाई करता और थप्पड़ मारता दिख रहा है। घटना के वक्त अंकित कुर्सी में बैठा है और भाजपा नेता उसकी पिटाई कर रहा है।

    भाजपा नेता के गुंडागर्दी का यह एक दिन में ही प्रदेश के भीतर दूसरा मामला है। इससे पहले गुना में रविवार को छह बीघा जमीन के विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान रामस्वरूप नागर से मारपीट के बाद जीप चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी।


    मामला दर्ज

    अंकित के पिता बिपतलाल दमाहे की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अमित अग्रवाल ने बताया कि भाजपा नेता फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। भाजपा नेता ने वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर अपनी सफाई दी है।

    सतीश के अनुसार, अंकित और उसके साथ नशेड़ी हैं। वे गांव में सार्वजनिक स्थानों में हंगामा करते हैं। लोगों को डराते हैं। हर घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अंकित के अनुसार, अंकित नशेड़ी है। जब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। आत्मरक्षा में मैंने उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटा।

    शराब पीने के लिए पैसै की मांग

    बताया गया कि शनिवार को भाजपा नेता और अंकित दमाहे मंडई कार्यक्रम में गए थे। जहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बता दें कि कुछ दिन पहले अंकित और उसके साथियों के खिलाफ दो युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। रंगदारी दिखाते हुए अंकित और उसके साथियों ने मारपीट की थी। युवकों की शिकायत पर पुलिस ने अंकित और अन्य को गिरफ्तार किया था और शहर में जुलूस भी निकाला था।

    भाजपा नेता का क्या कहना

    भाजपा नेता के मुताबिक, इसी रंगदारी की जानकारी लगने पर वह अंकित को समझाने गया था, तभी अंकित ने मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी आत्मरक्षा में उसने पाइप से पिटाई कर दी।

    इसे भी पढ़ें- SIR में आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना आपत्तिजनक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.