मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR में आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना आपत्तिजनक

    MP News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में आधार को मान्य नहीं करने के निर्वाचन आयोग के रवैये पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भड़के हुए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि 2003 के बाद पहली बार वोट डालने वालों को नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। इसके लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें आधार शामिल नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 10:59:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 11:05:25 PM (IST)
    SIR में आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना आपत्तिजनक
    SIR में आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भड़के दिग्विजय सिंह।

    HighLights

    1. एसआइआर में आधार को मान्यता नहीं देने पर भड़के दिग्विजय
    2. कहा- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इसे नहीं माना गया
    3. सके बाद भी इसको शामिल नहीं किया जाना घोर आपत्तिजनक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में आधार को मान्य नहीं करने के निर्वाचन आयोग के रवैये पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भड़के हुए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि 2003 के बाद पहली बार वोट डालने वालों को नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। इसके लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें आधार शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे शामिल करने का आदेश दिया हुआ है। उसके बाद भी इसको शामिल नहीं किया जाना घोर आपत्तिजनक है।

    'सभी राजनीतिक दलों को इसका संज्ञान लेना चाहिए'

    कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में 2003 में एसआइआर कराने में दो साल लगे थे। इस बार इसे केवल एक महीने के अंदर कैसे कर लिया गया, यह समझ से परे है।


    यह भी पढ़ें- पादरी के अपहरण की खबर पर तलाशती रही पुलिस, शाम को पता चला वन विभाग ने उठाया

    मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप

    इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 62 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए और 20 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उनमें पांच लाख ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूची पर शंका उत्पन्न होती है। जिले के दौरे पर आए दिग्विजय सिंह सोमवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.