बालाघाट के कटंगी में घर में मिली पति-पत्नी की खून से सनी लाश, धारदार हथियार से काटा गया गला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मध्य प्रदेश में बालाघाट के कटंगी में एक घर में पति-पत्नी की खून से सनी लाश मिलने से हडकंप मच गया। दोनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है। गुरुवार सुबह कटंगी के वार्ड क्रमांक दो में एक घर से रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला की लाशें मिली है। घटना की जानकारी रमेश के भांजे ने पुलिस को दी। दोनों के शव घर के हाल और किचन में मिले हैं।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी जांच करने के लिए पहुंच रही है। घटना के बाद से इलाके से डर का माहौल है। सभी के बीच यह चर्चा है कि आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया।