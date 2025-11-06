बालाघाट के कटंगी में घर में मिली पति-पत्नी की खून से सनी लाश, धारदार हथियार से काटा गया गला

मेरी खबरें
    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 10:25:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 10:28:55 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मध्य प्रदेश में बालाघाट के कटंगी में एक घर में पति-पत्नी की खून से सनी लाश मिलने से हडकंप मच गया। दोनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है। गुरुवार सुबह कटंगी के वार्ड क्रमांक दो में एक घर से रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला की लाशें मिली है। घटना की जानकारी रमेश के भांजे ने पुलिस को दी। दोनों के शव घर के हाल और किचन में मिले हैं।

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी जांच करने के लिए पहुंच रही है। घटना के बाद से इलाके से डर का माहौल है। सभी के बीच यह चर्चा है कि आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया।


    53 दिन बाद फिर डबल मर्डर

    कटंगी में 53 दिन बाद पति-पत्नी की फिर से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इसके पहले 14 सितंबर को हार्डवेयर कारोबारी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी।

