बालाघाट में बैटरी चलित स्कूटी में लगी आग, पिता के साथ दवा लेने जा रहा बालक झुलसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वारासिवनी में बैटरी चलित स्कूटी में अचानक आग लगने से उसमें बैठे प्रेम यादव के दोनों हाथ झुलस गए।

शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी पहुंचाया

घटना के बाद उसके पिता रंजीत यादव ने उसे तुरंत शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया।

ट्रेन आने के कारण स्कूटी रोकी थी

रंजीत यादव ने बताया कि वह अपने पुत्र के साथ दवा लेने के लिए जा रहे थे। कोसरीटोला चंदोरी के रेलवे क्राॅसिंग के पास ट्रेन आने के कारण उन्होंने स्कूटी रोकी।

चिंगारी चाबी तथा एक्सीलेटर तक पहुंच गई

इसी दौरान स्कूटी में स्पार्किंग होने लगी, जो तेजी से फैल गई और चिंगारी चाबी तथा एक्सीलेटर तक पहुंच गई। इस हादसे में प्रेम यादव के हाथ चिंगारी की चपेट में आ गए, जिससे उसकी अंगुलियां झुलस गईं। चिकित्सालय में उपचार के बाद बालक की स्थिति स्थिर है।