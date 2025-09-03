मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बालाघाट में ब्रेक फेल होने से बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल, चार गंभीर

    कुछ यात्रियों ने बताया कि उकवा के बाद से बस में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हो रही थी। बार-बार बस के गेयर फंस रहे थे, लेकिन चालक-परिचालक ने ध्यान नहीं दिया। बस के नीचे दबे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसमें चार लोगों को गंभीर चोटें आई है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 08:27:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:31:34 PM (IST)
    बालाघाट में ब्रेक फेल होने से बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल, चार गंभीर
    बालाघाट में हुआ सड़क हादसा।

    HighLights

    1. बस में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हो रही थी।
    2. देखा गया कि बार-बार बस के गेयर फंस रहे थे।
    3. लेकिन चालक-परिचालक ने ध्यान नहीं दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बुधवार शाम भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगलुपारा उदघाटी के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, जबकि चार लोग गंभीर हैं। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को राहत देने जिला अस्पताल से आठ एंबुलेंस को घटना स्थल भेजा गया। खबर लिखे जाने तक घायलों को बारी-बारी से जिला अस्पताल लाया गया।

    प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। गांगुलपारा के पास अनियंत्रित होकर बस बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें कुछ यात्री दब गए। हालांकि, कुछ यात्रियों ने बताया कि उकवा के बाद से बस में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हो रही थी। बार-बार बस के गेयर फंस रहे थे, लेकिन चालक-परिचालक ने ध्यान नहीं दिया। बस के नीचे दबे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

    इसमें चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि सालेटेकरी से बालाघाट के बीच चलने वाली निजी एसआरटी बस क्रमांक- एमपी 50 पी 0599 रोज की तरह सालेटेकरी से यात्रियों को लेकर बालाघाट की ओर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में 30 से 35 यात्री सवार थे।

    बालाघाट वार्ड क्रमांक-22 में रहने वाले बस के चालक किशोरी बोहरे (52) को भी मामूली चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे किशोरी ने बताया कि गांगुलपारा के पास अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। उसने बस की रफ्तार पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन ढलान में रफ्तार अधिक हो गई और बस बेकाबू होकर पलट गई। बस के कंडक्टर अरबाज के पैर में गंभीर चोट है।

    किशोरी ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षाें से बस चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ पहले कभी हादसा नहीं हुआ। इस हादसे में अरविंद पिता छोटू रावत (32), रवि पिता सूरजलाल डोंगरे (40) सालेटेका, अरविंद (35) निवासी वारासिवनी, अहमद खान, अरबाज (26) निवासी बहेला को गंभीर चोट आई है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर नायब तहसीदार मंजुला महोबिया, कोतवाली पुलिस के अधिकारी और बल जिला अस्पताल में मौजूद रहा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.