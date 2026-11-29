नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। रविवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने बालाघाट में गर्रा-नवेगांव रोड (डेंजर रोड) के मजबूतीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। इससे पहले उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

भूमिपूजन कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों का विरोध करने के सवाल पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा- ‘कांग्रेस ने हमेशा देश को लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों का विरोध किया है। परिसीमन समय की आवश्यकता है। 20 साल मैं भी लोकसभा में रहा हूं।