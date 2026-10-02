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बालाघाट में गांधी जयंती पर गोडसे के समर्थन में पोस्ट से विवाद, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

दुर्गेश शर्मा ने पोस्ट किया कि 'पंडित श्री नाथूराम गोडसे जी के लिए बार-बार में नमन करता हूं और सभी भारतवासियों को नमन करना चाहिए। आज हम लोग आजाद हैं त...और पढ़ें

By Yogesh GoswamiEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 10:45:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 10:45:09 PM (IST)
बालाघाट में गांधी जयंती पर गोडसे के समर्थन में पोस्ट से विवाद, कांग्रेस ने जताई आपत्ति
विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख पदाधिकारी दुर्गेश शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गोडसे को अमर, राष्ट्र भक्त बताया है।

HighLights

  1. विवादित पोस्ट को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं
  2. फेसबुक अकाउंट पर गोडसे को अमर, राष्ट्र भक्त बताया
  3. पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कार्रवाई की मांग की

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। शुक्रवार को गांधी जयंती पर गोडसे के समर्थन में एक पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख पदाधिकारी दुर्गेश शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गोडसे को अमर, राष्ट्र भक्त बताया है।

पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई

सांशल मीडिया पर इस विवादित पोस्ट को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कार्रवाई की मांग की है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का दौर

गांधी जयंती के दिन सामने आई इस पोस्ट को लेकर अब बालाघाट में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।

दुर्गेश शर्मा ने पोस्ट किया

'पंडित श्री नाथूराम गोडसे जी के लिए बार-बार में नमन करता हूं और सभी भारतवासियों को नमन करना चाहिए। आज हम लोग आजाद हैं तो नाथूराम गोडसे की वजह से है। जिन ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनने सत्ता के लिए जान कुर्बान नहीं की है।'