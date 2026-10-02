छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कोर्ट में मांगी माफी, गिरफ्तारी वारंट निरस्त; पूर्व आदेश के पालन के लिए 15 दिन की मोहलत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया। हलफनामा पेश कर बिना शर्त माफी मांगी एसपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए और हलफनामा पेश कर बिना शर्त माफी मांगी। न्यायामूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने माफीनामा स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के पालन के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।

मामला जबलपुर सुहागी निवासी सीता तिवारी की अवमानना याचिका से जुड़ा आदेश का पालन नहीं होने पर अगली सुनवाई में एसपी को फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पैरवी की। मामला जबलपुर सुहागी निवासी सीता तिवारी की अवमानना याचिका से जुड़ा है।