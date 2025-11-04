बालाघाट के कटेझिरिया जंगल में माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी, 800 जवानों ने मोर्चा संभाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। जानकारी के अनुसार, कटेझिरिया क्षेत्र के जंगल में 6 से 8 माओवादियों के होने की संभावना है। गोलीबारी में अभी तक किसी भी माओवादी के ढेर होने या जवानों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आयी है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।

सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ सोमवार-मंगलवार की रात से जारी है। जिसे देखते हुए जंगल में पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है। सुरक्षा बल के करीब 800 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों और पुलिस की पार्टी जंगल में दाखिल हो चुकी है।