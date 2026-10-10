मध्य प्रदेश के बैगा अंचल बालाघाट में विशेषज्ञ और स्टाफ की कमी से फैली महामारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट जिले के बैहर व बिरसा अंचल में मलेरिया, खसरा सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के चलते 32 बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार की नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम (एनजेओआरटी) की रिपार्ट ने प्रभावित क्षेत्रों में महामारी विशेषज्ञ सहित मेडिकल स्टाफ की कमी को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बालाघाट में बीमारी की निगरानी करने वाली रोग निगरानी प्रणाली पूरी तरह विफल साबित हुई है।

जून-जुलाई के माह में जब प्रभावित क्षेत्रों में महामारी अपने चरम पर थी, तब इसकी निगरानी के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं था। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिले में जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ही नहीं है, जहां संक्रामक बीमारी के फैलने, उसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। एनजेओआरटी ने अगस्त 2026 में प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया था और 16 सितंबर को कलेक्टर बालाघाट से अपनी रिपोर्ट साझा की थी।