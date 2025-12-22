खनिज अधिकारी दंगे कराना चाहती है... वीडियो बनाकर कर आरोप लगाने वाले के खिलाफ FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: जिले में नदी घाटाें से रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर अक्सर जिला और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाले खैरलांजी के भौरगढ़ निवासी जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। राजा ने लगभग दो महीने पहले पदभार संभालने वालीं जिला खनिज अधिकारी तथा उप संचालक फरहत जहां पर वीडियो के माध्यम से अनर्गल टिप्पणी की है।
फरहत जहां की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर रात राजा लिल्हारे के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। खनिज अधिकारी ने शिकायत में बताया कि राजा लिल्हारे ने अपने यू-ट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह कहता नजर आ रहा है कि खनिज अधिकारी फरहत जहां बालाघाट में दंगे करवाना चाहती है।
जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे ने अपनी वीडियो में कहा है कि इसलिए रेत चोरी का वीडियो बनाने वालों को गांव-गांव रेत चोरों से ढूंढवा रही है। वह (फरहत जहां) रेत चोरों से मिलकर नदियों को बर्बाद करना चाहती है। वीडियो बनाने वालों को मरवानी चाहती है। वह अपनी ही सरकार को चूना लगा रही है।
यह भी पढ़ें- सीहोर के अलीपुर में करणी सेना और समुदाय विशेष के बीच विवाद, पथराव व वाहनों में तोड़फोड़; पुलिस ने संभाला मोर्चा
इस पर खनिज अधिकारी ने कहा कि राजा लिल्हारे की वीडियो में कहीं सारी बातें झूठी, भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली है। दो वर्गों में लोक शांति के विरुद्ध संघर्ष पैदा करने की नीयत से राजा लिल्हारे ने ये वीडियो जारी किया है। बहरहाल, पुलिस ने राजा के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।