बालाधाट के मिराज सिनेमा के किचन में लगी आग, 'दृश्यम' शो के दौरान धुएं से भरा हॉल

नईदुनिया प्रतिनिधि,बालाघाट। शहर के सबसे व्यस्त और आबादी वाले व्यापारिक क्षेत्र में स्थित कल्पतरु मॉल के मिराज सिनेमा में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। ''दृश्यम'' फिल्म के शो के दौरान सिनेमा के किचन में अचानक आग भड़क गई।

इलेक्ट्रिक चूल्हे पर तेल गर्म करते समय भड़की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर दृश्यम फिल्म का शो शुरू हुआ था। फिल्म इंटरवल पर पहुंची ही थी, तभी किचन में रखा इलेक्ट्रिक चूल्हा अधिक गर्म हो गया। स्टाफ किचन में तेल गर्म कर खाद्य सामग्री बना रहा था, तभी टेंपरेचर अचानक बढ़ने से तेल ने आग पकड़ ली।

हॉल में बैठे दर्शकों को घुटन और जलन महसूस होने लगी आग इतनी तेजी से फैली कि किचन के ऊपर लगा एसी भी उसकी चपेट में आकर जल गया। कुछ ही मिनटों में काला धुआं किचन से निकलकर सिनेमा हॉल में भर गया।धुआं भरते ही हॉल में बैठे दर्शकों को घुटन और जलन महसूस होने लगी। लोग अपनी सीटों से उठकर बाहर की ओर भागने लगे। दर्शकों को पीछे के आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकाला इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मॉल में मौजूद स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत दर्शकों को पीछे के आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकाला और अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। साथ ही नगर पालिका दमकल विभाग को सूचना दी गई।