MP में सौ साल पुराने मकान में मिले दुर्लभ सफेद उल्लू के चार बच्चे, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/वारासिवनी: वारासिवनी नगर के जगदम्बा वार्ड क्रमांक 12 में रविवार को उस समय कौतूहल का माहौल बन गया, जब एक सौ साल पुराने मकान को तोड़ने के दौरान छत में चार सफेद उल्लू के बच्चे मिले। ये उल्लू टायटो अल्बा प्रजाति के हैं, जिन्हें खलिहानी उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इनकी उम्र करीब दो से तीन माह है।

मकान तोड़ते समय हुआ खुलासा मकान मालिक उपेंद्र बांगरे ने बताया कि उनका मकान काफी पुराना हो चुका था और कवेलू की छत वाला था। जर्जर स्थिति के कारण मकान का नव निर्माण किया जाना था। इसी प्रक्रिया में जब छत हटाई जा रही थी, तभी उसमें चार उल्लू के बच्चे दिखाई दिए। इस अप्रत्याशित घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई।