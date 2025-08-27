Ganesh Chaturthi 2025: बाघों के साम्राज्य में जंगल के बीच मूषक पर सवार हैं गजानन, केवल 10 दिन मिलते हैं दर्शन

गुनेश्वर सहारे/नईदुनिया, बालाघाट। कहीं पर मंदिर हो। मंदिर में भगवान भी विराजित हों। बावजूद इसके भगवान के दर्शन साल में दस दिन ही मिलते हों- ऐसा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एंक मंदिर में ऐसा होता है। असल में यह मंदिर बालाघाट जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल में सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व लालबर्रा के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह क्षेत्र वन विभाग के आधीन है, जहां आम तौर पर आवाजाही प्रतिबंधित है। यहां बाघों के साम्राज्य में भगवान गणेश का पूर्व मुखी मंदिर हैं। यह मंदिर 14वीं शताब्दी का बताया जाता है।

जंगल में सफारी के दौरान भी पर्यटक इस मंदिर को बहुत दूर से दूर से देख पाते है। यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, बायसन सहित अन्य वन्य प्राणियों की बहुतायत है। इसलिए सामान्य दिनों में लोगों को गणेश मंदिर के आसपास भी नहीं जाने की अनुमति नहीं होती। केवल दस दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान ही इस मंदिर को आमजन जन के दर्शन के लिए खोला जाता है। मंदिर की प्राचीनता और दर्शन की सीमित उपलब्धता के चलते बालाघाट, सिवनी सहित आसपास के जिलों से लोग गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

मूषक सवार हैं गणपति: मंदिर में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा मूषक पर सवार है। इस देवालय को गणेश देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में विराजित गणेश जी की प्रतिमा पांच फीट ऊंची है। जंगल में बड़ी संख्या में बाघ, तेंदुए होने की वजह से साल में केवल दस दिन ही मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहां विराजित गणेश प्रतिमा की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। यद्यपि इस बारे में कोई सत्यपरक जानकारी नहीं है। एक बार हुआ था प्रतिमा को हटाने का प्रयास बताया जाता है कि लगभग चार दशक पूर्व सिवनी जिले के आष्टा, चंदौरी के कुछ लोगों ने मूर्ति को हटाकर गांव में ले जाने की कोशिश की थी। तब वह ट्रैक्टर दो भागों के बंट गया था, जिसमें प्रतिमा को ले जाया जाना था। जबकि प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस तक नहीं हो पाई थी। इसके अलावा भी उन लोगों के साथ अनेक अप्रत्याशित घटनाएं हुई थीं। इसके बाद किसी ने भी गणेश प्रतिमा को वहां से हटाने का प्रयास नहीं किया। इस जंगल में भगवान गणेश के अलावा शिवलिंग, तेल देवता, बड़ देवता और पवनसुत हनुमान का भी मंदिर है।