MP में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ट्रैक पर हंगामा कर 15 मिनट तक रोकी ट्रेन, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वैनगंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर शुक्रवार को वारासिवनी की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन 15 मिनट तक रुकी रही। ट्रैक पर एक व्यक्ति के सामने आने पर लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

15 मिनट तक रुकी रही ट्रेन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के कारण ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा, वह शराब के नशे में था। वह अचानक ट्रेन के सामने आ गया, जिसके कारण लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। इस दौरान वैनगंगा नदी में दुर्गा विसर्जन में आए लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि, स्टेशन मास्टर केएम चौधरी ने इस घटना के संज्ञान में न होने की बात कही।