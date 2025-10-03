MP में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ट्रैक पर हंगामा कर 15 मिनट तक रोकी ट्रेन, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वैनगंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर शुक्रवार को वारासिवनी की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन 15 मिनट तक रुकी रही। ट्रैक पर एक व्यक्ति के सामने आने पर लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के कारण ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा, वह शराब के नशे में था। वह अचानक ट्रेन के सामने आ गया, जिसके कारण लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। इस दौरान वैनगंगा नदी में दुर्गा विसर्जन में आए लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि, स्टेशन मास्टर केएम चौधरी ने इस घटना के संज्ञान में न होने की बात कही।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में एएसआई विभा ने बताया कि सोशळ मीडिया पर वायरल वीडियो की सूचना मिली है। इस संबंध में लोको पायलट से भी जानकारी ली गई, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति के ट्रैक पर आने से ट्रेन रोकने जैसी घटना होने से इनकार किया है। आरपीएफ वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है।
जानकारी के अनुसार, ट्रेन रोकने वाले शख्स ने ट्रैक पर देर तक ड्रामा किया। इसके बाद पैसेंजर ट्रेन से कुछ यात्रियों ने उतरकर व्यक्ति को हटाया। इसके बाद ट्रेन का परिचालन किया जा सका। लोगों ने बताया कि अगर समय पर लोको पायलट ट्रेन नहीं रोकता, तो बड़ी घटना हो सकती थी।