मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ट्रैक पर हंगामा कर 15 मिनट तक रोकी ट्रेन, Video वायरल

    MP News: वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के कारण ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा, वह शराब के नशे में था। वह अचानक ट्रेन के सामने आ गया, जिसके कारण लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। इस दौरान वैनगंगा नदी में दुर्गा विसर्जन में आए लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 07:52:09 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 07:52:09 PM (IST)
    MP में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, ट्रैक पर हंगामा कर 15 मिनट तक रोकी ट्रेन, Video वायरल
    MP में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा।

    HighLights

    1. बालाघाट गर्रा रेलवे पुल पर शराबी ने मचाया उत्पाद
    2. रेलवे ट्रैक पर हंगामा कर 15 मिनट तक रोकी ट्रेन
    3. लोको पायलट की सूझबूझ से समय रहते टला हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वैनगंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर शुक्रवार को वारासिवनी की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन 15 मिनट तक रुकी रही। ट्रैक पर एक व्यक्ति के सामने आने पर लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

    15 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

    वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के कारण ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा, वह शराब के नशे में था। वह अचानक ट्रेन के सामने आ गया, जिसके कारण लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। इस दौरान वैनगंगा नदी में दुर्गा विसर्जन में आए लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि, स्टेशन मास्टर केएम चौधरी ने इस घटना के संज्ञान में न होने की बात कही।

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में एएसआई विभा ने बताया कि सोशळ मीडिया पर वायरल वीडियो की सूचना मिली है। इस संबंध में लोको पायलट से भी जानकारी ली गई, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति के ट्रैक पर आने से ट्रेन रोकने जैसी घटना होने से इनकार किया है। आरपीएफ वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है।

    यह भी पढ़ें- MP Top News: छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से 9 बच्चों की मौत, मूर्ति विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, Video वायरल

    शख्स ने ट्रैक पर देर तक ड्रामा किया

    जानकारी के अनुसार, ट्रेन रोकने वाले शख्स ने ट्रैक पर देर तक ड्रामा किया। इसके बाद पैसेंजर ट्रेन से कुछ यात्रियों ने उतरकर व्यक्ति को हटाया। इसके बाद ट्रेन का परिचालन किया जा सका। लोगों ने बताया कि अगर समय पर लोको पायलट ट्रेन नहीं रोकता, तो बड़ी घटना हो सकती थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.