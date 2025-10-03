MP Top News: छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से 9 बच्चों की मौत, मूर्ति विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का आंकड़ा 9 हो गया है। बुधवार को नागपुर में इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1,400 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग का अभियान जारी है, ताकि शुरुआती दौर में ही बच्चों को लक्षण का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। (यहां पढ़ें पूरी खबर)