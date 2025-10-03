MP Top News: छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से 9 बच्चों की मौत, मूर्ति विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का आंकड़ा 9 हो गया है। बुधवार को नागपुर में इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1,400 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग का अभियान जारी है, ताकि शुरुआती दौर में ही बच्चों को लक्षण का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
2. मध्य प्रदेश में राजगढ़ के मोईली कला में काली माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान क्रेन पलट गई, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। हादसे में क्रेन ड्राइवर को हल्की चोटें आईं। प्रशासन ने विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
3. सीहोर नगर के सैकड़ाखेड़ी मार्ग पर हुए दर्दनाक हिट एंड रन मामले में पुलिस की कार्यवाही अब सवालों के घेरे में है। 26 सितंबर की सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहे दो युवकों को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार (MP 04 CJ 4088) ने कुचल दिया था। हादसे में जरीफ खान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी धर्मेश गंभीर घायल है और वर्तमान में एम्स भोपाल में इलाजरत है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
4. खंडवा के पंधाना क्षेत्र के ग्राम जामली के निकट अर्दला तालाब में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में मरने वालों का अंतिम संस्कार पाडलाफाटा फालिया में किया गया। सुबह से जनजातीय कार्य मंत्री डॉ विजय शाह ने घटना स्थल अर्दला तालाब पहुंच कर जानकारी ली। यहां से पाडलाफाटा पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी का जायजा लेकर शोकाकुल परिवारों से चर्चा की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
5. पन्ना के खमरिया में दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर चक्काजाम किया है। हादसे में घायल लोगों का कटनी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
6. मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू होने के दूसरे दिन ही तीन बाघों के मरने की जानकारी मिली है। मृत बाघों में दो मादा शावक हैं। घटना के बाद पार्क प्रबंधन घटना की जांच कराने की बात कह रहा है। शुरुआती दौर में इस घटना की वजह बाघों के बीच आपसी संघर्ष को माना जा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)