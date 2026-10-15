नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिठली पुलिस चौकी के ग्राम बोड़की में पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था।
पुलिस के अनुसार आरोपी सोनसिंह भलावी ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी शांति बाई के चरित्र पर संदेह के चलते उसकी हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी को बैहर न्यायालय में पेश किया गया।
जानकारी के अनुसार शांति बाई अपने पति सोनसिंह के साथ गांव में रहकर खेती-किसानी करती थी।पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था।
बताया जाता है कि सोनसिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बीच 12 अक्टूबर की रात वह शराब के नशे में था। 13 अक्टूबर की सुबह पड़ोसियों ने घर की छपरी में खाट के नीचे खून देखा। संदेह होने पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो शांति बाई का शव खाट पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही रूपझर थाना प्रभारी कामेश धुमकेती और बिठली चौकी प्रभारी भगतसिंह कुंजाम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की। जिला मुख्यालय से एफएसएल टीम भी ग्राम बोड़की पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शांति बाई के सिर पर डंडे से वार किया गया था। इसके अलावा, बाल पकड़कर सिर को खाट के धुरे पर बार-बार पटकने और गला मरोड़ने के भी संकेत मिले थे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।
पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना के बाद से मृतका का पति फरार था। पुलिस को घरेलू विवाद के चलते हत्या में उसके शामिल होने का संदेह था और उसकी तलाश की जा रही थी।
पुलिस को सूचना मिली कि सोनसिंह ग्राम बोड़की और आमानाला के बीच जंगल में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने जंगल में तलाश शुरू की। इस दौरान घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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