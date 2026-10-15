नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिठली पुलिस चौकी के ग्राम बोड़की में पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि मुझे अपनी पत्‍नी पर विश्‍वास नहीं था।

चरित्र पर संदेह पर हत्या करना स्वीकारा पुलिस के अनुसार आरोपी सोनसिंह भलावी ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी शांति बाई के चरित्र पर संदेह के चलते उसकी हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी को बैहर न्यायालय में पेश किया गया। खाट पर मिला महिला का रक्तरंजित शव जानकारी के अनुसार शांति बाई अपने पति सोनसिंह के साथ गांव में रहकर खेती-किसानी करती थी।पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। पड़ोसियों ने घर की छपरी में खाट के नीचे खून देखा बताया जाता है कि सोनसिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बीच 12 अक्टूबर की रात वह शराब के नशे में था। 13 अक्टूबर की सुबह पड़ोसियों ने घर की छपरी में खाट के नीचे खून देखा। संदेह होने पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो शांति बाई का शव खाट पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई।