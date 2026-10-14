जबलपुर में सतपुला पुल के पास सिंगरौली इंटरसिटी पर पत्थराव, आधे घंटे में दबोचा; आरोपी बोला-निशाना लगाना सिखा रहे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बुधवार को सतपुला पुल के पास पथराव की घटना दोहराई गई, जहां जबलपुर–सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया। जबलपुर और अधारताल स्टेशन के बीच चल रही ट्रेन के एसी कोच (सी-वन) की बर्थ नंबर 3/4 के पास खिड़की के कांच पर पत्थर मारा गया।

रेलवे सुरक्षा बल ने तत्परता दिखाई सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तत्परता दिखाई और आधे घंटे के भीतर आरोपी बेलबाग टोरिया निवासी नकुल कुंडे (24) को घटनास्थल के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने पत्थर फेंकने की बात स्वीकार की। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।

ट्रेन के सी-वन कोच में सवार यात्री दहशत में गाड़ी संख्या 11651 जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी बुधवार की शाम को मुख्य स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन शाम करीब 4:40 बजे जैसे ही सतपुला पुल के आगे बढ़ी अचानक ट्रेन पर पत्थर बरसें। तब ट्रेन अधारताल की ओर जा रही थी। अचानक पथराव से ट्रेन के सी-वन कोच में सवार यात्री दहशत में आए गए। डाउन लाइन पर दो लोगों को रोका राहत वाली बात यह रही है कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वही सूचा मिलते ही आरपीएफ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, सहायक उपनिरीक्षक सुखराम बेन, आरक्षक अरुण और आरक्षक संदीप कठेरिया तत्काल मौके पर पहुंच गए। जवानों ने सतपुला ब्रिज के पास डाउन लाइन पर एक व्यक्ति और एक बालक को रोका।