नईदुनिया न्यूज, वारासिवनी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलेझरी, वारासिवनी में अनियमितता के मामले में भृत्य अनमोल बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

ऐसी अनियमितता न होने देने की चेतावनी

प्रभारी प्राचार्य संजय पांडेय को भविष्य में ऐसी अनियमितता न होने देने की चेतावनी दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी धनश्री जैन ने बताया कि शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी वारासिवनी से कराई गई।

नियुक्ति के बाद से नियमित विद्यालय नहीं आते थे

जांच में पाया गया कि अनमोल बघेल नियुक्ति के बाद से नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते थे। वह ई-अटेंडेंस लगाने के बाद विद्यालय से चले जाते और शाम पांच बजे के बाद लागआउट करते थे।

प्रतिमाह पांच हजार रुपये लेकर निजी व्यक्ति करता था कार्य

इस दौरान वे अपने विद्यालयीन दायित्वों का निर्वहन भी नहीं करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि नियमित भृत्य पदस्थ होने के बावजूद साफ-सफाई का काम एक निजी व्यक्ति से कराया जा रहा था, जिसे प्रतिमाह पांच हजार रुपये दिए जाते थे।