नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तीन अफगान नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले की जांच अब जबलपुर से निकलकर दमोह के पासपोर्ट सेवा केंद्र तक पहुंच गई है। तीनों आरोपियों के पासपोर्ट दमोह से तैयार हुए थे कोलकाता से पकड़कर जबलपुर लाए गए तीनों आरोपियों के पासपोर्ट दमोह से तैयार हुए थे। इस खुलासे के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की टीम आरोपियों को लेकर दमोह पहुंची और पासपोर्ट कार्यालय में दस्तावेजों की छानबीन की। जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने में किस स्तर पर मदद की गई।

फाइल किन हाथों से गुजरी, खंगाल रही एटीएस एटीएस यह पता लगा रही है कि तीनों की पासपोर्ट फाइल किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास से गुजरी थी। आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच किसने की और सत्यापन की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।