नईदुनिया न्यूज, बालाघाट/कटंगी। देर रात तक मोबाइल चलाने की बात को लेकर हुए विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि एक 27 वर्षीय नवविवाहिता सुषमा राऊत की जान चली गई।

आरोपी पति दिनेश राऊत गिरफ्तार

आरोप है कि पति ने आवेश में आकर अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति दिनेश राऊत 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।

वर्ष 2023 में विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था

पुलिस के अनुसार, सुषमा राऊत का मायका ग्राम बोथवा में है। वर्ष 2023 में उसका विवाह ग्राम सिवनहेटी निवासी दिनेश राऊत के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था।

विवाह के बाद दोनों अलग रहने लगे थे

दिनेश मजदूरी का काम करता है। विवाह के बाद दोनों पति-पत्नी अलग रहने लगे थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। दिनेश की मां और भाई भी उसी मकान में अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते हैं।

पति-पत्नी ने साथ बैठकर भोजन किया

बताया गया कि हाल ही में सुषमा अपने मायके पक्ष के गांव सादाबोड़ी गई हुई थी। 17 नवंबर की दोपहर वह वापस अपने ससुराल ग्राम सिवनहेटी पहुंची थी। रात में पति-पत्नी ने साथ बैठकर भोजन किया और इसके बाद सोने के लिए बिस्तर पर चले गए।