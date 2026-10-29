बालाघाट में पत्नी के प्रसव और इलाज के खर्च ने बनाया हत्यारा, कहा-मंगलसूत्र देखकर लालच आया

नईदुनिया प्रतिनिधि,बालाघाट। जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र में करीब 20 दिन पूर्व दिनदहाड़े हुई महिला की बेरहमी से हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात के दौरान छूटी मोटरसाइकिल से सुलझी इस अंधे कत्ल की गुत्थी एक चोरी की वारदात के दौरान छूटी मोटरसाइकिल से सुलझी। पुलिस ने आरोपी रुपेश मरकाम (21) निवासी ग्राम जामरापानी, तिरोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तिरोड़ी मायल की ब्लास्टिंग खदान में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में कार्यरत था।

प्रसव खर्च के लिए बना हत्यारा और चोर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी की पत्नी का प्रसव महाराष्ट्र के तुमसर स्थित अस्पताल में हुआ था। प्रसव के दौरान और उसके बाद इलाज के लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। पैसों की तंगी के चलते उसने पहले हत्या और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

घटना का सिलसिला 8 दिसंबर से शुरू हुआ पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 50 एमक्यू 8850 से मायल तिरोड़ी की खदान क्रमांक 50-52 पहुंचा था। घटना का सिलसिला 8 दिसंबर से शुरू हुआ मंगलसूत्र देखकर मन में लालच आ गया दोपहर करीब 12.30 बजे उसने अपनी बाइक मैगजीन के पास खड़ी की और रेलवे पटरी की ओर चला गया। तालाब के पास दोपहर करीब 1 बजे उसने एक महिला को भैंस चराते हुए देखा। महिला के कान में सोने की बाली और गले में मंगलसूत्र देखकर उसके मन में लालच आ गया। महिला के सिर पर लगातार वार कर दिए आरोपी ने कुछ देर तक महिला काे देखा और मौका देखकर खेत की फेंसिंग से लकड़ी का मोटा डंडा निकाल लिया। इसके बाद उसने पीछे से महिला के सिर पर लगातार वार कर दिए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।