नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। महाराष्ट्र के नागपुर में पांच दिन पहले हुई बड़ी लूट की वारदात का कनेक्शन अब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम डोरली से जुड़ गया है। मंगलवार सुबह नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की निशानदेही पर डोरली पहुंची।

पैरे के ढेर के नीचे लूट की रकम छिपाकर रखी थी आरोपी ने अपने एक परिचित के खेत में पैरे के ढेर के नीचे लूट की रकम छिपाकर रखी थी। आरोपी ने करीब चार दिन पहले तीन बोरियों में नकदी भरकर खेत में छिपाई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तीनों बोरियां बरामद की हैं। शुरुआती जानकारी में बरामद रकम चार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।