नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति कहां उपचार कराए। नागपुर के निजी अस्पताल में उपचार पर सवाल न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार की उस दलील को हास्यास्पद बताया, जिसमें पीड़ितों के नागपुर के निजी अस्पताल में उपचार कराने पर सवाल उठाए गए थे। नागपुर से उपचार कराकर कार से लौट रहा था कोर्ट ने डीजीपी की ओर से दायर सभी छह अपीलें खारिज करते हुए प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला पांच अप्रैल 2024 का है। मंडला निवासी एक परिवार नागपुर से उपचार कराकर कार से लौट रहा था। रात करीब 1:15 बजे केवलारी के पास पुलिस बस ने कार को टक्कर मार दी।

मंडला जिला अस्पताल में भी इलाज संभव था हादसे में चालक काजू महोबिया सहित निखलेश जसवानी और कन्हैया जसवानी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि घायलों ने नागपुर के बड़े अस्पतालों में उपचार कराकर भारी-भरकम मेडिकल बिल बनवाए, जबकि मंडला जिला अस्पताल में भी इलाज संभव था।