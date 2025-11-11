MP Accident: एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान में श्रमिकों से भरी बस उलटी... 22 मजदूर घायल, 5 की हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान मलाजखंड ताम्र परियोजना (MCP) में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां की अंडरग्राउंड खदान में श्रमिकों से भरी मिनी बस पलट गई। बस के नीचे दबने से 22 मजदूर घायल हो गए।

हादसे में किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। चार-पांच श्रमिकों की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें तत्काल भिलाई रेफर किया गया है। जबकि अन्य घायलों का उपचार भी भिलाई और गोंदिया में होगा, जिन्हें देर शाम तक एंबुलेंस व निजी चौपहिया वाहनों से भिलाई भेजा गया।