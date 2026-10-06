बालाधाट में मोहन भागवत ने कहा - जहां प्रत्यक्ष कार्य जारी हो, वहां बोलने की जरूरत नहीं होती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मोहन भागवत ने कहा - जहां प्रत्यक्ष कार्य हो रहा हो, वहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। भाषण महत्वपूर्ण नहीं होता कार्य महत्वपूर्ण होता है।

स्मित मछार के कारण ही विमान के सभी यात्री सुरक्षित रहे

आगे बोले- बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। भारत की मिट्टी की संस्कृति का ही गुण है कि स्मित मछार ने चाकू का घाव लगने के बाद भी विमान के सभी यात्री सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण की परवाह किए बगैर उनको बचाया। ये गुण लोगों को जीवन की अंधाधुन दौड़ में याद नहीं रहता है।