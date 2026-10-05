जबलपुर के नया मोहल्ला में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में फंसे 15 लोग; गूंजती रही चीख

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तिलक वार्ड अंतर्गत नया मोहल्ला क्षेत्र में सोमवार शाम करीब पांच बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पारस मार्बल के पीछे स्थित एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े

मकान के अंदर करीब 15 लोग मौजूद थे, जो मलबे में फंस गए। मकान गिरते ही क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बिना देर किए बचाव कार्य शुरू कर दिया।

नागरिकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया

घटना की सूचना नगर निगम की फायर ब्रिगेड को भी दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मकान के सामने से रास्ता नहीं होने के कारण पीछे की तरफ से साइड की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों तक पहुंच बनाई गई। इसके बाद एक-एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।