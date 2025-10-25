MP Crime: पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर पति ने लगाई फांसी, दंपती की मौत से मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी अंतर्गत बैगाटोला के वार्ड नंबर 11 में शनिवार को दोपहर तीन बजे के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की पहले धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फिर खुद रस्सी से फांसी पर लटकर जान दे दी।

पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बालाघाट से एफएसएल टीम बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शम्भूलाल पिता सीताराम कावरे 60 वर्ष की तीन बेटियां हैं। तीनों का विवाह हो गया है वह अपने घर में पत्नी सरस्वती बाई कावरे 50 वर्ष के साथ रहता था। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि सरस्वती बाई पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी जारी था। शम्भुलाल कावरे ने पहले पत्नी के साथ वाद विवाद किया और उसको मौत के घाट उतार दिया।