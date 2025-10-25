मेरी खबरें
    MP Crime: पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर पति ने लगाई फांसी, दंपती की मौत से मचा हड़कंप

    MP Crime: बालाघाट जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम बैगाटोला में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक घटना ने सभी को दहला दिया। 60 वर्षीय शम्भूलाल कावरे ने पहले अपनी बीमार पत्नी सरस्वती बाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बालाघाट से एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 07:31:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 07:52:42 PM (IST)
    रूपझर थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना के बाद मृतक के घर के बाहर मौजूद लोग।

    HighLights

    1. पति ने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की।
    2. शवों को देखकर दामाद ने पुलिस को दी सूचना।
    3. एफएसएल टीम ने मौके पर जांच शुरू की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी अंतर्गत बैगाटोला के वार्ड नंबर 11 में शनिवार को दोपहर तीन बजे के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की पहले धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फिर खुद रस्सी से फांसी पर लटकर जान दे दी।

    पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बालाघाट से एफएसएल टीम बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शम्भूलाल पिता सीताराम कावरे 60 वर्ष की तीन बेटियां हैं। तीनों का विवाह हो गया है वह अपने घर में पत्नी सरस्वती बाई कावरे 50 वर्ष के साथ रहता था। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि सरस्वती बाई पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी जारी था। शम्भुलाल कावरे ने पहले पत्नी के साथ वाद विवाद किया और उसको मौत के घाट उतार दिया।


    दामाद ने देखे मृतकों के शव

    घटना के संबंध में मृतक दंपती का दामाद पुष्पराम पिता चंदन चौधरी 35 वर्ष ग्राम सुरवाही थाना भरवेली निवासी ने बताया कि शनिवार को वह दोपहर 12 बजे अपने भांजे निलेश नेवारे के साथ रिश्तेदार के घर ग्राम समनापुर में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आया था। जहां से ग्राम बैगाटोला अपनी सुसर के घर गया तो सामने से दरवाजा बंद था।

    दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। इस दौरान बीच वाले कमरे में सास सरस्वती बाई कावरे जमीन पर गिरी हुई थी, उनके सिर के पास जमीन पर खून फैला था और पास में ससुर शम्भूलाल कावरे के गले में रस्सी से फांसी लटका हुआ था। जिसकी जानकारी उसने तत्काल 112 को दी गई।

    पौंडी के बैगाटोला में दंपती के शव उन्हीं के घर में मिले है। प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर वह भी फांसी पर झूल गया। बालाघाट से एफएसएल टीम बुलाकर मामले की जांच की जा रही है।

    - जेडी पटले, निरीक्षक, पुलिस थाना रूपझर

