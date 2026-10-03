RSS प्रमुख मोहन भागवत का एमपी दौरा आज से, 6 अक्टूबर को जाएंगे बालाघाट; लांजी के कारंजा में लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत छह अक्टूबर को बालाघाट में लांजी विकासखंड के ग्राम कारंजा आएंगे।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 07:43:44 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 07:49:27 AM (IST)
मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, फाइल फोटो
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत छह अक्टूबर को बालाघाट में लांजी विकासखंड के ग्राम कारंजा आएंगे। उनके प्रवास के दौरान कारंजा में नवनिर्मित स्मृति भवन तथा माधव नेत्रालय द्वारा संचालित बालासाहेब देवरस नेत्रालय का लोकार्पण किया जाएगा।
कार्यक्रम दोपहर 2.30 बजे प्रस्तावित है। जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार यह कार्यक्रम बालासाहेब एवं भाऊराव देवरस सेवाव्यास, कारंजा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर भागवत दोनों संस्थानों का लोकार्पण करेंगे।
बता दें कि, ग्राम कारंजा संघ के तृतीय सरसंघचालक बालासाहेब देवरस और वरिष्ठ प्रचारक भाऊराव देवरस का पैतृक ग्राम है। उनकी स्मृति में 'स्मृति भवन' का निर्माण किया गया है।
6 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे
गौरतलब है कि, डॉक्टर मोहन भागवत दो से छह अक्टूबर तक मप्र के प्रवास पर हैं। तीन से पांच अक्टूबर तक इंदौर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद छह अक्टूबर को उनके बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र स्थित कारंजा पहुंचने का कार्यक्रम है।