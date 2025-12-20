मेरी खबरें
    वर्दी की आड़ में दरिंदगी, खुद को लेफ्टिनेंट बताकर बैतूल की युवती से की दोस्ती, फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म
    वर्दी की आड़ में दरिंदगी। (सांकेतिक तस्वीर)

    1. सेना के जवान ने लेफ्टिनेंट बनकर किया युवती से दुष्कर्म
    2. सिविल लाइंस थाना में आरोपी अमन ठाकुर पर एफआईआर
    3. आरोपित यूपी के कन्नौज का निवासी, लखनऊ में है पदस्थ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर प्रदेश निवासी सेना के एक जवान ने स्वयं को लेफ्टिनेंट बनाकर बैतूल निवासी 29वर्षीय युवती से दोस्ती की। सोशल मीडिया पर बातचीत और वीडियो कॉल के स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। उनको एडिट कर आपत्तिजनक फोटो बनाया और फिर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। उसे बदनाम करने का डरा दिखाकर जबलपुर में दुष्कर्म किया। मामले में शुक्रवार को युवती ने सिविल लाइंस थाना में शिकायत की। आरोपित उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी अमन ठाकुर पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। आरोपित के लखनऊ में पदस्थ होने का पता चला है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    फर्जी आईडी से युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती की

    आरोपित अमन ठाकुर ने कुछ समय रॉकी के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी एक आईडी और प्रोफाइल बनाया। इसमें स्वयं को सेना का लेफ्टिनेंट बताया। फर्जी आईडी से उसकी बैतूल निवासी युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। उसकी प्रोफाइल देखकर युवती भी प्रभावित हो गई। दोनों के बीच चैटिंग होने लगी। फिर दोस्ती और बातचीत बढ़ने पर आरोपित युवती को वीडियो कॉल करने लगा। फिर उससे मिलने की इच्छा जताई। युवती ने मना किया तो आरोपित ने सोशल मीडिया आईडी से युवती के फोटो चुरा लिए। उन्हें छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक फोटो में बदल दिया। फिर उन फोटो को भेजकर युवती को धमकाने लगा। उससे मिलने के लिए नहीं आने पर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।


    युवती के साथ दुष्कर्म के साथ की मारपीट

    लोक लज्जा के डर से घबराई युवती आरोपित से एक बार मिलने तैयार हो गई। आरोपित ने वादा किया एक बार मिलने के बाद वह उसके सारे-फोटो वीडियो नष्ट कर देगा। 16 मार्च को युवती ट्रेन से जबलपुर पहुंची, जहां पर अमन ठाकुर उर्फ रॉकी ने उसे रिसीव किया। कार में बैठाकर घुमाने ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की। उसके बाद छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद आरोपित ने युवक को फोन कर लखनऊ आने के लिए कहा। मना करने पर 25 जून को जबलपुर में फिर से मिलने और उससे उस दिन की घटना के लिए क्षमा मांगने की बात कही। उसके सामने ही फोटो नष्ट कर देने का वादा किया।

    फोन पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया

    उसके झांसे में युवती जबलपुर आयी तो आरोपित ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी दिया। मारपीट कर उसे भगा दिया। उसके बाद से वह फोन पर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इस बीच युवती को पता चला गया कि रॉकी का असली नाम अमन है। उसने यह भी झूठ बोला है कि वह लेफ्टिनंट है। तब युवती शुक्रवार को जबलपुर पहुंची। पुलिस में घटना की शिकायत की।

