वर्दी की आड़ में दरिंदगी, खुद को लेफ्टिनेंट बताकर बैतूल की युवती से की दोस्ती, फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर प्रदेश निवासी सेना के एक जवान ने स्वयं को लेफ्टिनेंट बनाकर बैतूल निवासी 29वर्षीय युवती से दोस्ती की। सोशल मीडिया पर बातचीत और वीडियो कॉल के स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। उनको एडिट कर आपत्तिजनक फोटो बनाया और फिर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। उसे बदनाम करने का डरा दिखाकर जबलपुर में दुष्कर्म किया। मामले में शुक्रवार को युवती ने सिविल लाइंस थाना में शिकायत की। आरोपित उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी अमन ठाकुर पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। आरोपित के लखनऊ में पदस्थ होने का पता चला है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

फर्जी आईडी से युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती की आरोपित अमन ठाकुर ने कुछ समय रॉकी के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी एक आईडी और प्रोफाइल बनाया। इसमें स्वयं को सेना का लेफ्टिनेंट बताया। फर्जी आईडी से उसकी बैतूल निवासी युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। उसकी प्रोफाइल देखकर युवती भी प्रभावित हो गई। दोनों के बीच चैटिंग होने लगी। फिर दोस्ती और बातचीत बढ़ने पर आरोपित युवती को वीडियो कॉल करने लगा। फिर उससे मिलने की इच्छा जताई। युवती ने मना किया तो आरोपित ने सोशल मीडिया आईडी से युवती के फोटो चुरा लिए। उन्हें छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक फोटो में बदल दिया। फिर उन फोटो को भेजकर युवती को धमकाने लगा। उससे मिलने के लिए नहीं आने पर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।