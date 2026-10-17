बालाघाट में 14 साल में रहे क्लास-1 ऑफिसर फर्जी डाॅक्टर की तलाश तेज, 10 हजार का इनाम घोषित; रीवा में चिपकाए पोस्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बिरसा बीएमओ रहा ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ सुनील सिंह उर्फ शिवकुमार पांडेय शातिराना ढंग से 14 वर्षाें तक विभाग और मप्र शासन की आंखों में धूल झोंकता रहा। बिरसा पुलिस ने आरोपी सुनील सिंह पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

सरकारी आवास में चोरी की कहानी रची थी स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में कुल 28 प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं। हाल के दिनों तक वह एक लाख रुपये से अधिक प्रति माह वेतन ले रहा था। अप्रैल में जब उसकी डिग्री पर सवाल खड़े हुए, तो उसने खुद को बचाने के लिए दमोह (सालेटेकरी) स्थित अपने सरकारी आवास में चोरी की कहानी रची थी। बकायदा बिरसा थाना में शिकायत भी दर्ज कराई।

चोरी में ओरिजनल डाक्यूमेंट चोरी हो गए हैं ... इस कहानी को गढ़ने के पीछे उसका मकसद ये बताना था कि चोरी की घटना में उसके ओरिजनल डाक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। हालांकि, राज्य स्तरीय समिति की जांच में फर्जी डाॅक्टर बेनकाब हो गया। दूसरी तरफ, आठ सदस्यीय बिरसा पुलिस की टीम तलाश में रीवा सहित अन्य ठिकानों में जमी हुई है। हालांकि, पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रकिया के वक्त शिवकुमार पांडेय द्वारा जमा किए गए दस्तावेज जब्त किए हैं। जमीन के दस्तावेज जब्त, ससुराल भी पहुंची पुलिस बिरसा पुलिस रीवा में जगह-जगह दबिश दे रही है। टीम आरोपी के रीवा जिला मुख्यालय से करीब 35 किमी दूर सिरमौर थाना अंतर्गत ग्राम सधहना स्थित ससुराल पहुंची। पुलिस ने रीवा में ही आरोपी के साढू और साली के घर भी दबिश दी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।