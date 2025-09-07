शिक्षक की शर्मनाक हरकत, नशे में धुत छात्रा की फोटो जूम कर बोला- मुझे यही लड़की गिफ्ट देगी

नईदुनिया न्यूज, बालाघाट/परसवाड़ा। तीन दिन पहले देशभर में शिक्षक दिवस पर गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट कर उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन परसवाड़ा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत ने इस सम्मानित पद को बदनाम कर दिया। छह सितंबर (शनिवार) को एक शासकीय स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में प्राथमिक शिक्षक सुरेंद्र पटले न सिर्फ शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, बल्कि उसने एक छात्रा से छेड़छाड़ भी की।

शिक्षक की जमकर कुटाई जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर शिक्षक की पिटाई कर दी। आरोप है कि शिक्षक ने छात्राओं की समूह फोटो को जूम कर एक छात्रा की ओर इशारा करते हुए पहले उसकी सहेलियों से उसका नाम पूछा और कहा कि यही लड़की मुझे गिफ्ट देगी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी सुरेंद्र पटले छात्राओं से अश्लील हरकतें, अश्लील इशारे कर चुका है। वह छात्राओं पर बुरी नजर रखता है।