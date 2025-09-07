शिक्षक की शर्मनाक हरकत, नशे में धुत छात्रा की फोटो जूम कर बोला- मुझे यही लड़की गिफ्ट देगी

मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत ने इस सम्मानित पद को बदनाम कर दिया। छह सितंबर (शनिवार) को एक शासकीय स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में प्राथमिक शिक्षक सुरेंद्र पटले न सिर्फ शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, बल्कि उसने एक छात्रा से छेड़छाड़ भी की।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 04:59:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 04:59:19 PM (IST)
    1. शिक्षक दिवस पर नशे में छात्रा से छेड़छाड़
    2. छेड़छाड़ करने पर शिक्षक की जमकर पिटाई
    3. शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

    नईदुनिया न्यूज, बालाघाट/परसवाड़ा। तीन दिन पहले देशभर में शिक्षक दिवस पर गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट कर उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन परसवाड़ा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत ने इस सम्मानित पद को बदनाम कर दिया। छह सितंबर (शनिवार) को एक शासकीय स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में प्राथमिक शिक्षक सुरेंद्र पटले न सिर्फ शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, बल्कि उसने एक छात्रा से छेड़छाड़ भी की।

    शिक्षक की जमकर कुटाई

    जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर शिक्षक की पिटाई कर दी। आरोप है कि शिक्षक ने छात्राओं की समूह फोटो को जूम कर एक छात्रा की ओर इशारा करते हुए पहले उसकी सहेलियों से उसका नाम पूछा और कहा कि यही लड़की मुझे गिफ्ट देगी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी सुरेंद्र पटले छात्राओं से अश्लील हरकतें, अश्लील इशारे कर चुका है। वह छात्राओं पर बुरी नजर रखता है।

    शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

    शनिवार को एक छात्रा ने हिम्मत दिखाकर शिक्षक की हरकतों का विरोध करते हुए परिजनों और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शिक्षक पर बरस पड़े। परसवाड़ा पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धारा 354ए, 509 भादंवि 11, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।

    शिक्षक का जुलूस निकालना चाह रहे थे ग्रामीण

    छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद स्कूल परिसर में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शिक्षक की पिटाई से माहौल बिगड़ गया। ग्रामीणों से बचने के लिए शिक्षक सुरेंद्र ने डायल 112 का फोन किया। मौके पर पहुंची डायल 112 वाहन और पुलिसकर्मी शिक्षक को थाने ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। ग्रामीण चाह रहे थे कि शिक्षक का गांव में जुलूस निकाला जाए, फिर थाने ले जाया जाए। ग्रामीणों और परसवाड़ा पुलिस के बीच देर तक इस बात पर बहस होती रही। इसके बाद परसवाड़ा एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और आरोपित शिक्षक को पुलिस थाना लेकर गई।

    तीन दिनों से छात्रा का बना रहा था वीडियो

    ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक सुरेंद्र की छात्राओं को लेकर नीयत ठीक नहीं है। पीड़ित छात्रा ने एक दिन पहले भी अपने स्वजनों को बताया था कि सुरेंद्र पटले तीन दिनों से उसके वीडियो बना रहा है, उसकी फोटो खींच रहा है। जब कुछ छात्राएं सुरेंद्र को शिक्षक दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए बुलाने गईं, तो उसने पीड़ित छात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही छात्रा मुझे हार पहनाएगी, सम्मान करेगी और गिफ्ट देगी। पीड़िता के अनुसार, सुरेंद्र पहले कुछ दिनों से उस पर बुरी नजर रखे हुए है।

    इनका कहना है

    छात्रा ने शिकायत की थी शिक्षक सुरेंद्र पटले ने शराब के नशे में उससे छेड़छाड़ की थी। शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

    मदनलाल इवने, थाना प्रभारी परसवाड़ा।

