MP में शिक्षक की हैवानियत... स्कूल में 5 साल की मासूम का किया यौन उत्पीड़न, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। टांडा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पांच वर्षीय बच्ची के साथ शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक चिकित्सीय जांच में पुष्टि होने के बाद आक्रोशित स्वजन ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित बीएनएस एवं पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

शिक्षक ने मासूम से की अश्लील हरकत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि शिक्षक की अश्लील हरकत से डरी-सहमी बच्ची ने शुक्रवार को स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन उसे टांडा स्थित सरकारी अस्पताल टांडा लेकर गए। डॉक्टरों ने चेकअप किया और बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक सत्येंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया है। वह श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर गुरनावदा गांव का निवासी बताया गया है।