    बालाघाट में 77 लाख रुपये के इनामी कबीर सहित 10 माओवादियों के सरेंडर करने की सूचना

    Balaghat Maoist Surrender: कान्हा भोरमदेव डिवीजन (केबी) के 10 माओवादियों ने शनिवार देर रात बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। सभी को देर रात बालाघाट आईजी के निवास स्थान लाया गया। जानकारी के अनुसार, कबीर पर तीन राज्यों में 77 लाख रुपए का इनाम था।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 07:57:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:21:50 AM (IST)
    कबीर बालाघाट सहित छत्तीसगढ़ में हुईं कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. मध्य प्रदेश में माओवादियों का यह सबसे बड़ा सरेंडर बताया जा रहा है
    2. सीएम डॉ. मोहन यादव के सामने आज बालाघाट में सरेंडर करेंगे माओवादी
    3. सरेंडर करने वाले माओवादियों में चार महिला और छह पुरुष होने की सूचना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवाद को खत्म करने के लिए चलाए गए मिशन 2026 को लेकर मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कान्हा भोरमदेव डिवीजन (केबी) के 10 माओवादियों ने शनिवार देर रात बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है।

    सूत्रों के अनुसार, कान्हा भोरमदेव का मुखिया कबीर और उसके दलम के 9 माओवादियों ने समर्पण किया है। इनमें चार महिला और छह पुरुष माओवादी हैं। सभी को देर रात बालाघाट आईजी के निवास स्थान लाया गया। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट आएंगे, जिनकी मौजूदगी में माओवादी को समर्पण कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार, कबीर पर तीन राज्यों में 77 लाख रुपए का इनाम था। वह बालाघाट सहित छत्तीसगढ़ में हुईं कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है।


    11 माओवादियों ने गोंदिया में किया था सरेंडर

    बता दें कि एक नवंबर को छत्तीसगढ़ की सुनीता ने बालाघाट की किन्ही चौकी में आत्मसमर्पण किया था। एक महीने बाद अब बड़ी संख्या में हथियार डालने का फैसला किया है। इससे पहले 28 नवंबर को बालाघाट में सक्रिय दर्रेकसा दलम के 11 माओवादियों ने महाराष्ट्र के गोंदिया में हथियार डाले थे। ये वही माओवादी हैं, जिनसे हुई मुठभेड़ में हाकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा बलिदान हुए थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे बालाघाट आएंगे। वह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभी माओवादियों को आत्मसमर्पण कराया जाएगा।

