बालाघाट में 77 लाख रुपये के इनामी कबीर सहित 10 माओवादियों के सरेंडर करने की सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवाद को खत्म करने के लिए चलाए गए मिशन 2026 को लेकर मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कान्हा भोरमदेव डिवीजन (केबी) के 10 माओवादियों ने शनिवार देर रात बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, कान्हा भोरमदेव का मुखिया कबीर और उसके दलम के 9 माओवादियों ने समर्पण किया है। इनमें चार महिला और छह पुरुष माओवादी हैं। सभी को देर रात बालाघाट आईजी के निवास स्थान लाया गया। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट आएंगे, जिनकी मौजूदगी में माओवादी को समर्पण कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार, कबीर पर तीन राज्यों में 77 लाख रुपए का इनाम था। वह बालाघाट सहित छत्तीसगढ़ में हुईं कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है।