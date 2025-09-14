Balaghat: घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिलने से मचा हड़कंप, भारी हथियार से वार कर की हत्या

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 02:58:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:58:48 PM (IST)
    1. घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ मिला शव
    2. दोनों पति-पत्नी के शव बेडरूम में मिले
    3. पुलिस और फारेंसिक टीम ने छानबीन शुरू की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कटंगी थाना क्षेत्र के नांदी मोहगांव में रविवार दोपहर एक घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव बेडरूम में मिले। पत्नी का शव जहां बिस्तर पर था, तो पति का शव बिस्तर के बगल में जमीन पर पड़ा मिला। मृतकों की पहचान हेमेंद्र बिसेन (48) और योगिता बिसेन (40) के रूप में हुई है।

    भारी हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट

    प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पर वजनी हथियार से वार कर मारा गया है। घर के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। तकनीकी और फारेंसिक विशेषज्ञ बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    पुलिस की मामले की जांच में जुटी

    जानकारी के अनुसार, मृतक हेमेंद्र बिसेन हार्डवेयर व्यापारी थे, जो अपने पुत्र वशिष्ठ बिसेन और पत्नी योगिता के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी प्रज्ञा भी है, जो नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। जब घटना की जानकारी लगी, तब वशिष्ठ घर में ही अलग कमरे में था।

