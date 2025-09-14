Balaghat: घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिलने से मचा हड़कंप, भारी हथियार से वार कर की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कटंगी थाना क्षेत्र के नांदी मोहगांव में रविवार दोपहर एक घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव बेडरूम में मिले। पत्नी का शव जहां बिस्तर पर था, तो पति का शव बिस्तर के बगल में जमीन पर पड़ा मिला। मृतकों की पहचान हेमेंद्र बिसेन (48) और योगिता बिसेन (40) के रूप में हुई है।

भारी हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पर वजनी हथियार से वार कर मारा गया है। घर के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। तकनीकी और फारेंसिक विशेषज्ञ बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।