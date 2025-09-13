हद है! गूंगे और भूमिहीन व्यक्ति को फर्जी लोन देकर बना दिया कर्जदार, MP का अजब मामला जान माथा पीट लेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी गोरखपुर। आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में फर्जी ऋण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। करंजिया विकासखंड अंतर्गत जन्म से गूंगा और भूमिहीन व्यक्ति को भी फर्जी ऋण कागजों में देकर कर्जदार बना देने के गंभीर आरोप लगे हैं। जनपद क्षेत्र में कर्ज के नाम पर फर्जीवाडे़ के मामले लगातार सामने आने से बडे़ स्तर पर जांच की मांग उठ रही है। लाखों की वसूली का नोटिस देखकर ग्रामीणों के होश उड़ रहे हैं और वे बैंक चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले भर में बैंकों से जारी हो रही बकायादार सूची की जांच कराने की मांग भी तेज हो गई है।

सहकारी समितियों में भी फर्जी ऋण का खेल चलने के आरोप लग रहे हैं। गोरखपुर सहित आसपास की सहकारी समितियों में चल रही मनमानी की जांच की मांग भी कलेक्टर से की जा रही है। बैंकों और सहकारी समितियों में दलाल बढ़ गए हैं। इसी के चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के करंजिया विकासखंड अंतर्गत कस्बा गोरखपुर के सेंट्रल बैंक में एक दशक पहले ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ करके रकबा बढ़ाकर ऋण वितरण फर्जी लोन मामले में अब नित्य नए-नए अनोखे मामले परत दर परत खुल रहे हैं।

दलालों ने मिलकर बना दिया कर्जदार नईदुनिया अखबार में लगातार यह मनमानी उजागर होने के बाद क्षेत्र के पीड़ित अशिक्षित ग्रामीण भी खुलकर सामने आने आ रहें हैं। इसी क्रम में शनिवार को माधोपुर के दो नागरिकों के साथ फर्जीवाड़ा करने वालों के गैंग ने ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। इस खेल में शामिल जिम्मेदारों द्वारा बडे़ खेल को अंजाम दे दिया। दरअसल यहां के एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर लोन पास कराकर पैसे निकासी किया गया हैं जो कि जन्म से ही गूंगा था और दूसरा ऐसा व्यक्ति हैं जिसके नाम पर जमीन ही नहीं हैं। बावजूद दलालों की टोली ने मिलीभगत कर उसे बैंक का कर्जदार बना दिया। गौरतलब है कि शनिवार के अंक में भी नईदुनिया ने बैंक से किया गया फर्जीवाड़ा प्रमुखता से उजागर किया था। अन्य जनपदों में भी इस तरह के मामले आने पर लोगों से आगे आकर इस मनमानी को उजागर करने की मांग की जा रही है।