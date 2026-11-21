नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। विद्युत करंट लगाकर बाघ का शिकार करने के सनसनीखेज मामले में वन अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे तीन आरोपितों को 20 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश कर उपजेल बैहर भेजा पकड़े गए आरोपी हेमराज यादव उर्फ कुशल सिंह, वीरेंद्र उर्फ माखन सिंह कुशरे और महेश उर्फ खेल सिंह उइके सभी किरकाटोला निवासी हैं। जिन्हें न्यायालय में पेश कर उपजेल बैहर भेज दिया गया है। करंट प्रवाहित कर बाघ का शिकार किया था बताया गया कि उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के पूर्व बैहर सामान्य के खुरमुंडी बीट के गुरार नाले के समीप सात नवंबर को 12 वर्षीय नर बाघ का शव मिला था। जांच में सामने आया था कि आरोपितों ने विद्युत करंट प्रवाहित कर बाघ का शिकार किया था।

सात नवंबर को किया था बाघ का शिकार सात नवंबर को विद्युत करंट प्रवाहित कर बाघ का शिकार किए जाने के मामले में आरोपी दल्लु सिंह पिता भसोर सिंह निवासी किरकाटोला और आरोपित लोखराम उर्फ वीर सिंह मरकाम निवासी किरकाटोला (फरार) के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39 एवं 52 के उल्लंघन के संबंध में वन अपराध पंजीबद्ध किया गया था।