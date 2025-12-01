मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MG-CG सहित तीन राज्यों में ₹14 लाख का इनाम, बीस से ज्यादा केस... 18 साल बाद हथियार छोड़ माओवादी संगीता की ‘घर वापसी’

    Top Maoist Surrenders: मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांछित माओवादी संगीता ने आखिरकार 18 साल बाद हथियार डाल दिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में दर्रेकसा दलम के 11 माओवादियों के साथ उसके आत्मसमर्पण ने न सिर्फ तीन राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दी, बल्कि बालाघाट क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क के कमजोर पड़ने की पुष्टि भी कर दी। संगीता पर 14 लाख रुपये का इनाम था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 09:53:02 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 09:54:13 PM (IST)
    MG-CG सहित तीन राज्यों में ₹14 लाख का इनाम, बीस से ज्यादा केस... 18 साल बाद हथियार छोड़ माओवादी संगीता की ‘घर वापसी’
    संगीता़ समेत 11 माओवादियों ने महाराष्ट्र में किया आत्मसमर्पण

    HighLights

    1. संगीता पर तीन राज्यों में 14 लाख का इनाम।
    2. संगीता राजनांदगांव मुठभेड़ में शामिल थी।
    3. बालाघाट में अब 23 माओवादी ही सक्रिय।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: मध्य प्रदेश में खात्मे की कगार पर पहुंच चुका माओवाद अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। 28 नवंबर को महाराष्ट्र के गोंदिया में आत्मसमर्पण करने वाले दर्रेकसा दलम के 11 माओवादियों में बालाघाट के ग्राम राशिमेटा की रहने वाली संगीता भी शामिल है। भले ही संगीता ने मध्यप्रदेश में हथियार न डालकर महाराष्ट्र को चुना, लेकिन बालाघाट पुलिस द्वारा उसे लंबे समय से समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास जरूर सफल हुए हैं।

    संगीता पर MP-CG और महाराष्ट्र में इनाम

    खास बात है कि 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगल में जिस माओवादी मुठभेड़ में बालाघाट हाकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा बलिदान हुए थे, उसमें संगीता समेत सरेंडर करने वाले सभी 11 माओवादी भी शामिल थे। संगीता (उम्र 38-40) पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।


    संगीता ने एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नागपुर के साथ अपने दलम के 10 सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। हालांकि, बताया जा रहा है कि संगीता का मप्र को छोड़कर महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण का फैसला उसके स्वयं का फैसला नहीं है। माओवादियों के इस सामूहिक सरेंडर को सुरक्षाबल और पुलिस के बढ़ते दबाव, एनकाउंटर में मारे जाने का डर और राशन-पानी की किल्लत से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने माओवादियों को अब हथियार डालने पर विवश कर दिया है।

    किशोरावस्था में उठाई बंदूक, पुलिस ने संगीता की मां का कराया था आपरेशन

    पुलिस जानकारी के अनुसार, संगीता 2007 में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी। वह बालाघाट सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जंगलों में खोखली विचारधारा के साथ घूमती रही। वह बालाघाट में हुई कई माओवादी घटनाओं में भी शामिल रह चुकी है। बालाघाट पुलिस ने संगीता को सही राह पर लाने के कई प्रयास किए थे।

    पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की पहल पर शुरू किए 'एकल सुविधा केंद्र' के जरिए शिविर लगाकर संगीता की मां का मोतियाबिंद का आपरेशन कराया था, संगीता के परिजनों से मिलकर उसे सरेंडर करने के लिए प्रेरित भी किया था। आखिरकार, संगीता की 18 साल बाद 'घर वापसी' हुई है। वह अपने समूह में बेहतर चिकित्सकीय सेवा देने में माहिर थी। समर्पण करने के बाद प्रारंभिक रूप में संगीता को महाराष्ट्र सरकार द्वारा छह लाख रुपये की राशि दी गई है।

    बालाघाट में अब मलाजखंड दलम के 23 माओवादी ही बचे

    कभी माओवादियों की शरणस्थली माने जाने वाले बालाघाट में 2016-17 के दौर में 200 से 250 माओवादियों का मूवमेंट था। बालाघाट में 'लाल आतंक' का कहर हर मोर्चे पर था। संख्या में अधिक होने के कारण माओवादी हमेशा से सुरक्षाबलों पर हावी रहे, लेकिन मप्र पुलिस की आक्रामक रणनीति निर्णायक साबित हुई।

    माओवादी विरोधी अभियान में तेजी, सघन सर्चिंग, तीन साल में 20 से अधिक माओवादियों का एनकाउंटर, माओवादी डंप की लगातार बरामदगी ने उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया। यही कारण है कि पहले बालाघाट में कान्हा भोरमदेव दलम, टाडा दलम, परसवाड़ा दलम थे, जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। दर्रेकसा दलम के माओवादी अपनी जान बचाकर सरेंडर कर रहे हैं, जिससे उनका अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है।

    पुलिस के अनुसार, बालाघाट में अब सिर्फ मलाजखंड दलम है, जिसमें सिर्फ 23 माओवादी सक्रिय हैं। पुलिस का मानना है कि मार्च 2026 से पहले बचे-कुचे माओवादी भी हथियार डालेंगे या सुरक्षाबलों की ठोस कार्रवाई का सामना करेंगे।

    यह भी पढ़ें- MP में 15 हजार किसानों ने किया चक्का जाम... सुबह से हुई रात, नहीं निकला समाधान, जानें क्या है मांग

    महाराष्ट्र के गोंदिया में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में बालाघाट की संगीता भी है। बालाघाट में मिशन 2026 के अनुरूप अभियान जारी है। माओवाद अब आखिरी सांसे गिन रहा है। ग्रामीण भी उनकी मदद नहीं करना चाहते। ग्रामीण भी चाहते हैं कि बालाघाट से माओवाद का दंश हमेशा के लिए खत्म हो।

    - आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.