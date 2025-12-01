MP में 15 हजार किसानों ने किया चक्का जाम... सुबह से हुई रात, नहीं निकला समाधान, जानें क्या है मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिलों के करीब 15 हजार किसानों ने सोमवार को चक्काजाम कर दिया। सुबह 10 बजे 500 से अधिक वाहनों से यह किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में जमा हुए और देर शाम तक सड़क पर जाम रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। दोपहर में जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच धामनोद आइटीआइ में बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आखिरकार, रात आठ बजे आंदोलन स्थगित हुआ।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसान का आंदोलन को सोमवार रात 8 बजे स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने बताया केंद्र सरकार से संबंधित मांगों पर जिले के जनप्रतिनिधि दिल्ली में संबंधित से चर्चा करेंगे। राज्य स्तर की मांगों का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला स्तर की समस्याओं का निपटारा जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। आंदोलन स्थगित होने की पुष्टि स्वयं कलेक्टर मिश्रा ने की।
प्रशासन ने धार जिले में धारा 163 लागू कर दी। साथ ही रूट डायवर्ट कर वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकलवाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 200 से अधिक जवान तैनात किए गए थे। कलेक्टर-एसपी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। महासंघ के मालवा-निमाड़ मंत्री रामेश्वर गुर्जर ने कहा था कि सरकार ने किसानों की मुख्य मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्का भी आंदोलन स्थल पर पहुंचने की बात थी। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि रास्ता जाम करने से समस्या का हल नहीं निकलता। प्रशासन किसानों से संवाद के पक्ष में है, वह मुझे ज्ञापन दे सकते हैं। कोई भी यदि कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
