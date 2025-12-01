MP में 15 हजार किसानों ने किया चक्का जाम... सुबह से हुई रात, नहीं निकला समाधान, जानें क्या है मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिलों के करीब 15 हजार किसानों ने सोमवार को चक्काजाम कर दिया। सुबह 10 बजे 500 से अधिक वाहनों से यह किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में जमा हुए और देर शाम तक सड़क पर जाम रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। दोपहर में जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच धामनोद आइटीआइ में बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आखिरकार, रात आठ बजे आंदोलन स्थगित हुआ।

मांगों का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसान का आंदोलन को सोमवार रात 8 बजे स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने बताया केंद्र सरकार से संबंधित मांगों पर जिले के जनप्रतिनिधि दिल्ली में संबंधित से चर्चा करेंगे। राज्य स्तर की मांगों का निराकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला स्तर की समस्याओं का निपटारा जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। आंदोलन स्थगित होने की पुष्टि स्वयं कलेक्टर मिश्रा ने की।