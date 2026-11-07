बालाघाट के माओवादी हिंसा से प्रभावित 100 गांवों में खूबसूरती बिखेरेगा पर्यटन, यह है योजना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवादी हिंसा से प्रभावित रहे बालाघाट के 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मिशन आदि सेवा के तहत 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने पर जोर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में बनाई गई इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ग्रामीणों तक शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने पर जोर है।

अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों से सीधे संवाद करें सभी विभागों के अधिकारियों को गांवों का दौरा कर लोगों से सीधे संवाद करने और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है।